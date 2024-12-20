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Игрок «Зенита» Мантуан составил топ-5 лучших бразильских футболистов в истории

Игрок «Зенита» Мантуан составил топ-5 лучших бразильских футболистов в истории
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Бразильский игрок санкт-петербургского «Зенита» Густаво Мантуан составил топ-5 лучших соотечественников-футболистов в истории.

– Назови свой топ-5 бразильских футболистов в истории.
– Пеле, Роналдо, Роналдиньо, Неймар и Кака, — приводит слова Мантуана Metaratings.

Мантуану 23 года. За «Зенит» универсальный футболист выступает с лета 2023-го. В нынешнем сезоне бразилец провёл 25 матчей во всех турнирах, забил три гола и сделал пять результативных передач. Действующий контракт Густаво с российским клубом рассчитан до лета 2027 года. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость бразильского игрока в € 3 млн.

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