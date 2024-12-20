В «Барселоне» обеспокоены рецидивом травмы Ямаля и не будут рисковать игроком — Marca

В «Барселоне» обеспокоены рецидивом травмы правой лодыжки у 17-летнего крайнего нападающего Ламина Ямаля. Об этом сообщает Marca.

Напомним, испанский футболист получил повреждение в матче 17-го тура Примеры с «Леганесом» (0:1). В ноябре Ямаль также травмировал лодыжку, из-за чего пропустил три игры.

По информации источника, помимо самого факта рецидива травмы, в каталонском клубе переживают, что ситуация Ямаля напоминает негативный опыт сине-гранатовых с полузащитником Френки де Йонгом, который также неоднократно травмировал лодыжку. Подчёркивается, что «Барселона» больше не будет рисковать здоровьем 17-летнего нападающего.

Травмированный Ямаль с трудом поднимается по лестнице: