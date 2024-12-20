Конор Галлахер рассказал о работе с Диего Симеоне

Центральный полузащитник мадридского «Атлетико» и сборной Англии Конор Галлахер заявил, что чувствует себя в клубе как дома и испытывает огромное восхищение тренером команды Диего Симеоне.

«Вы можете видеть, какие игроки ему нравятся и какие нужны в его системе, и я думаю, что она идеально мне подошла.

Я чувствую себя в клубе уверенно. Все в команде делали так, чтобы я чувствовал себя там как дома, и это было великолепно», — приводит слова Галлахера ESPN.

Полузащитник перешёл в «Атлетико» этим летом из «Челси» за € 42 млн. На данный момент команда Симеоне занимает второе место с 38 очками в чемпионате Испании, уступая лидирующей «Барселоне» лишь по дополнительным показателям. Также у «Атлетико» ещё есть игра в запасе.