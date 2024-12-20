«Тоттенхэм» — «Манчестер Юнайтед»: манкунианцы отыграли один мяч

В эти минуты идёт матч 1/4 финала Кубка английской лиги, в котором встречаются «Тоттенхэм Хотспур» и «Манчестер Юнайтед». Команды играют на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне (Англия). На момент выхода новости счёт в матче 3:1 в пользу лондонского клуба.

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В середине второго тайма нападающий «Манчестер Юнайтед» Джошуа Зиркзее отыграл один мяч.

Ранее, на 15-й минуте счёт во встрече открыл нападающий «Тоттенхэма» Доминик Соланке. В начале второго тайма вингер хозяев Деян Кулушевски укрепил преимущество своей команды. На 54-й минуте Соланке оформил дубль, доведя счёт до разгромного.

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Чей гимн звучал на стадионах во всём мире: