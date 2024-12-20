«Тоттенхэм» — «Манчестер Юнайтед»: манкунианцы отыграли один мяч
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В эти минуты идёт матч 1/4 финала Кубка английской лиги, в котором встречаются «Тоттенхэм Хотспур» и «Манчестер Юнайтед». Команды играют на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне (Англия). На момент выхода новости счёт в матче 3:1 в пользу лондонского клуба.
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Англия — Кубок лиги . 1/4 финала
19 декабря 2024, четверг. 23:00 МСК
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
Окончен
4 : 3
Манчестер Юнайтед
Манчестер
1:0 Соланке – 15' 2:0 Кулушевски – 46' 3:0 Соланке – 54' 3:1 Зиркзее – 63' 3:2 Диалло – 70' 4:2 Мин – 88' 4:3 Эванс – 90+4'
В середине второго тайма нападающий «Манчестер Юнайтед» Джошуа Зиркзее отыграл один мяч.
Ранее, на 15-й минуте счёт во встрече открыл нападающий «Тоттенхэма» Доминик Соланке. В начале второго тайма вингер хозяев Деян Кулушевски укрепил преимущество своей команды. На 54-й минуте Соланке оформил дубль, доведя счёт до разгромного.
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