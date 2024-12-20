Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Челси — Шэмрок Роверс. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Челси» разгромил «Шэмрок Роверс» в заключительном матче общего этапа Лиги конференций

«Челси» разгромил «Шэмрок Роверс» в заключительном матче общего этапа Лиги конференций
Комментарии

Завершился матч 6-го тура общего этапа Лиги конференций, в котором встречались английский «Челси» и ирландский «Шэмрок Роверс». Команды играли на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне (Англия). «Челси» разгромил соперника со счётом 5:1.

Лига конференций . Общий этап. 6-й тур
19 декабря 2024, четверг. 23:00 МСК
Челси
Лондон, Англия
Окончен
5 : 1
Шэмрок Роверс
Дублин, Ирландия
1:0 Гиу – 23'     1:1 Поом – 26'     2:1 Гиу – 34'     3:1 Дьюсбери-Холл – 40'     4:1 Гиу – 45+4'     5:1 Кукурелья – 58'    

В составе «Челси» забили Марк Гиу (хет-трик), Кирман Дьюсбери-Холл, Марк Кукурелья. У «Шэмрок Роверс» отличился Маркус Поом.

«Челси» занимает первое место в турнирной таблице общего этапа Лиги конференций. Команда набрала 18 очков за шесть матчей. «Шэмрок Роверс» (11) находится на седьмой строчке.

По итогам шести туров общего этапа определились лучшие восемь команд, которые сразу отправятся в 1/8 финала, а клубы с 9-го по 24-е место проведут стыковые матчи за право попасть в 1/8 финала.

Турнирная таблица Лиги конференций
Материалы по теме
«Челси» — «Шэмрок Роверс». В этом турнире у лондонцев нет конкурентов
«Челси» — «Шэмрок Роверс». В этом турнире у лондонцев нет конкурентов
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android