«Челси» разгромил «Шэмрок Роверс» в заключительном матче общего этапа Лиги конференций
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Завершился матч 6-го тура общего этапа Лиги конференций, в котором встречались английский «Челси» и ирландский «Шэмрок Роверс». Команды играли на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне (Англия). «Челси» разгромил соперника со счётом 5:1.
Лига конференций . Общий этап. 6-й тур
19 декабря 2024, четверг. 23:00 МСК
Челси
Лондон, Англия
Окончен
5 : 1
Шэмрок Роверс
Дублин, Ирландия
1:0 Гиу – 23' 1:1 Поом – 26' 2:1 Гиу – 34' 3:1 Дьюсбери-Холл – 40' 4:1 Гиу – 45+4' 5:1 Кукурелья – 58'
В составе «Челси» забили Марк Гиу (хет-трик), Кирман Дьюсбери-Холл, Марк Кукурелья. У «Шэмрок Роверс» отличился Маркус Поом.
«Челси» занимает первое место в турнирной таблице общего этапа Лиги конференций. Команда набрала 18 очков за шесть матчей. «Шэмрок Роверс» (11) находится на седьмой строчке.
По итогам шести туров общего этапа определились лучшие восемь команд, которые сразу отправятся в 1/8 финала, а клубы с 9-го по 24-е место проведут стыковые матчи за право попасть в 1/8 финала.
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