«Астана» и АПОЭЛ поделили очки в матче Лиги конференций
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Завершился матч 6-го тура общего этапа Лиги конференций, в котором встречались кипрский АПОЭЛ и казахстанская «Астана». Команды играли на стадионе «Нео ГСП» (Никосия, Кипр). Итоговый результат — 1:1.
Лига конференций . Общий этап. 6-й тур
19 декабря 2024, четверг. 23:00 МСК
АПОЭЛ
Никосия, Кипр
Окончен
1 : 1
Астана
Астана, Казахстан
1:0 Донис – 56' 1:1 Кажуколовас – 64'
Удаления: Сациас – 70' / Эбон – 65'
На 57-й минуте забил полузащитник АПОЭЛа Анастасиос Донис с передачи Юссефа Эль-Араби. На 64-й минуте счёт в матче сравнял Кипрас Кажуколовас. На 65-й минуте с поля был удалён полузащитник «Астаны» Макс Эбон. На 70-й минуте две жёлтые карточки за минуту получил футболист хозяев Яннис Сациас.
По итогам шести туров общего этапа определились лучшие восемь команд, которые сразу отправятся в 1/8 финала, а клубы с 9-го по 24-е место проведут стыковые матчи за право попасть в 1/8 финала.
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