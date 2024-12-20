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Панатинаикос — Динамо Минск 4:0, результат матча 6-го тура Лиги конференций 19 декабря 2024 года

Минское «Динамо» разгромно проиграло «Панатинаикосу» в матче Лиги конференций
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Завершился матч 6-го тура общего этапа Лиги конференций, в котором встречались греческий «Панатинаикос» и минское «Динамо». Игра проходила на стадионе «Олимпик — Спирос Луис» в Афинах. Матч закончился со счётом 4:0 в пользу греческого клуба.

Лига конференций . Общий этап. 6-й тур
19 декабря 2024, четверг. 23:00 МСК
Панатинаикос
Афины, Греция
Окончен
4 : 0
Динамо Мн
Минск, Беларусь
1:0 Еремеев – 33'     2:0 Тете – 54'     3:0 Тете – 65'     4:0 Иоаннидис – 84'    

На 33-й минуте счёт во встрече открыл нападающий «Панатинаикоса» Александр Еремеев. На 54-й минуте полузащитник Тете укрепил преимущество греческого клуба. В середине второго тайма Тете оформил дубль, доведя счёт до разгромного. На 84-й минуте нападающий Фотис Иоаннидис забил четвёртый гол хозяев в игре.

В минувшем туре Лиги конференций минское «Динамо» играло с «Ларном» из Северной Ирландии. Клуб из Беларуси одержал победу со счётом 2:0. «Панатинаикос» выиграл у ТНС (2:0).

Календарь Лиги конференций
Турнирная таблица общего этапа Лиги конференций

Чей гимн звучал на стадионах во всём мире:

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