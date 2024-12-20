Минское «Динамо» разгромно проиграло «Панатинаикосу» в матче Лиги конференций

Завершился матч 6-го тура общего этапа Лиги конференций, в котором встречались греческий «Панатинаикос» и минское «Динамо». Игра проходила на стадионе «Олимпик — Спирос Луис» в Афинах. Матч закончился со счётом 4:0 в пользу греческого клуба.
На 33-й минуте счёт во встрече открыл нападающий «Панатинаикоса» Александр Еремеев. На 54-й минуте полузащитник Тете укрепил преимущество греческого клуба. В середине второго тайма Тете оформил дубль, доведя счёт до разгромного. На 84-й минуте нападающий Фотис Иоаннидис забил четвёртый гол хозяев в игре.
В минувшем туре Лиги конференций минское «Динамо» играло с «Ларном» из Северной Ирландии. Клуб из Беларуси одержал победу со счётом 2:0. «Панатинаикос» выиграл у ТНС (2:0).
Чей гимн звучал на стадионах во всём мире:
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