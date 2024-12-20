«Тоттенхэм» победил «Манчестер Юнайтед» в сверхрезультативном матче Кубка лиги

Завершился матч 1/4 финала Кубка английской лиги, в котором встречались «Тоттенхэм Хотспур» и «Манчестер Юнайтед». Команды играли на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне (Англия). Матч закончился со счётом 4:3 в пользу лондонского клуба.

«Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию матча.

На 15-й минуте счёт во встрече открыл нападающий «Тоттенхэма» Доминик Соланке. В начале второго тайма вингер хозяев Деян Кулушевски укрепил преимущество своей команды. На 54-й минуте Соланке оформил дубль, доведя счёт до разгромного. В середине второго тайма нападающий «Манчестер Юнайтед» Джошуа Зиркзее отыграл один мяч. На 70-й минуте нападающий Амад Диалло сократил отставание гостей. В конце встречи вингер Сон Хын Мин забил четвёртый гол «шпор» в игре. На 90+5-й минуте ворота соперника поразил защитник манкунианцев Джонни Эванс.

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