«Интер» уверенно победил «Удинезе» в 1/8 финала Кубка Италии

Завершился матч 1/8 финала Кубка Италии, в котором встречались миланский «Интер» и «Удинезе». Команды играли на стадионе «Сан-Сиро (Джузеппе Меацца)» в Милане (Италия). «Интер» одержал победу со счётом 2:0.

На 30-й минуте забил нападающий миланского «Интера» Марко Арнаутович с передачи Мехди Тареми. На 45+2-й минуте отличился хавбек «Интера» Кристьян Аслани. В матче была показана одна жёлтая карточка.

После этого матча «Интер» вышел в 1/4 финала Кубка Италии, а «Удинезе» завершил участие в турнире.

Действующим обладателем трофея является туринский «Ювентус», который обыграл «Аталанту» в финале турнира.