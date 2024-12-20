«Интер» уверенно победил «Удинезе» в 1/8 финала Кубка Италии
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Завершился матч 1/8 финала Кубка Италии, в котором встречались миланский «Интер» и «Удинезе». Команды играли на стадионе «Сан-Сиро (Джузеппе Меацца)» в Милане (Италия). «Интер» одержал победу со счётом 2:0.
Кубок Италии . 1/8 финала
19 декабря 2024, четверг. 23:00 МСК
Интер М
Милан
Окончен
2 : 0
Удинезе
Удине
1:0 Арнаутович – 30' 2:0 Аслани – 45+2'
На 30-й минуте забил нападающий миланского «Интера» Марко Арнаутович с передачи Мехди Тареми. На 45+2-й минуте отличился хавбек «Интера» Кристьян Аслани. В матче была показана одна жёлтая карточка.
После этого матча «Интер» вышел в 1/4 финала Кубка Италии, а «Удинезе» завершил участие в турнире.
Действующим обладателем трофея является туринский «Ювентус», который обыграл «Аталанту» в финале турнира.
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