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«Бетис» минимально обыграл ХИК в матче Лиги конференций

«Бетис» минимально обыграл ХИК в матче Лиги конференций
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Завершился матч 6-го тура общего этапа Лиги конференций УЕФА сезона-2024/2025, в котором встречались испанский «Бетис» и финский ХИК. Команды играли на стадионе «Бенито Вильямарин» (Севилья, Испания). Игра закончилась со счётом 1:0 в пользу хозяев.

Лига конференций . Общий этап. 6-й тур
19 декабря 2024, четверг. 23:00 МСК
Бетис
Севилья, Испания
Окончен
1 : 0
ХИК
Хельсинки, Финляндия
1:0 Кардозо – 27'    

Единственный гол в матче забил полузащитник «Бетиса» Джонни Кардозо. За всю игру было показано четыре жёлтых карточки, три из них игрокам гостей.

По итогам шести туров общего этапа определились лучшие восемь команд, которые сразу отправятся в 1/8 финала, а клубы с 9-го по 24-е место проведут стыковые матчи за право попасть в 1/8 финала. По итогам матча «Бетис» занимает 14-е место в турнирной таблице Лиги конференций с 10 очками. ХИК расположился на 30-й строчке.

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