«Витория» и «Фиорентина» сыграли вничью в матче Лиги конференций
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Завершился матч 6-го тура общего этапа Лиги конференций УЕФА сезона-2024/2025 между португальской «Виторией» и итальянской «Фиорентиной». Встреча проходила на стадионе «Дом Афонсу Энрикеш» (Гимарайнш, Португалия. Игра закончилась за счётом 1:1.
Лига конференций . Общий этап. 6-й тур
19 декабря 2024, четверг. 23:00 МСК
Витория Гимарайнш
Гимарайнш, Португалия
Окончен
1 : 1
Фиорентина
Флоренция, Италия
1:0 Силва – 33' 1:1 Мандрагора – 87'
На 33-й минуте счёт в матче открыл игрок «Витории» Густаво Силва с передачи Кайо Сезара. На 87-й минуте Роландо Мандрагора сравнял счёт.
По итогам шести туров общего этапа определились лучшие восемь команд, которые сразу отправятся в 1/8 финала, а клубы с 9-го по 24-е место проведут стыковые матчи за право попасть в 1/8 финала. По итогам матча «Фиорентина» занимает третье место в турнирной таблице Лиги конференций с 13 очками. «Витория» вторая с 14 очками.
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