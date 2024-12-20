«Витория» и «Фиорентина» сыграли вничью в матче Лиги конференций

Завершился матч 6-го тура общего этапа Лиги конференций УЕФА сезона-2024/2025 между португальской «Виторией» и итальянской «Фиорентиной». Встреча проходила на стадионе «Дом Афонсу Энрикеш» (Гимарайнш, Португалия. Игра закончилась за счётом 1:1.

На 33-й минуте счёт в матче открыл игрок «Витории» Густаво Силва с передачи Кайо Сезара. На 87-й минуте Роландо Мандрагора сравнял счёт.

По итогам шести туров общего этапа определились лучшие восемь команд, которые сразу отправятся в 1/8 финала, а клубы с 9-го по 24-е место проведут стыковые матчи за право попасть в 1/8 финала. По итогам матча «Фиорентина» занимает третье место в турнирной таблице Лиги конференций с 13 очками. «Витория» вторая с 14 очками.