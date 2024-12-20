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Результаты матчей Лиги конференций 19 декабря

Результаты матчей Лиги конференций 19 декабря
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19 декабря состоялись 18 матчей 6-го тура общего этапа Лиги конференций УЕФА сезона-2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с их результатами.

Результаты матчей Лиги конференций УЕФА 19 декабря

  • «Ларн» (Северная Ирландия) – «Гент» (Бельгия) — 1:0.
  • «Борац» Б-Л (Босния и Герцеговина) – «Омония» (Кипр) — 0:0.
  • «Панатинаикос» (Греция) – «Динамо» Мн (Беларусь) — 4:0.
  • «Лугано» (Швейцария) – «Пафос» (Кипр) — 2:2.
  • «Ягеллония» (Польша) – «Олимпия» Л (Словения) — 0:0.
  • «Целе» (Словения) – ТНС (Уэльс) — 3:2.
  • «Рапид» В (Австрия) – «Копенгаген» (Дания) — 3:0.
  • ТСЦ (Сербия) – «Ноа» (Армения) — 4:3.
  • «Витория Гимарайнш» (Португалия) – «Фиорентина» (Италия) — 1:1.
  • «Хартс» (Шотландия) – «Петрокуб» (Молдавия) — 2:2.
  • АПОЭЛ (Кипр) – «Астана» (Казахстан) — 1:1.
  • «Серкль Брюгге» (Бельгия) – «Истанбул Башакшехир» (Турция) — 1:1.
  • «Хайденхайм» (Германия) – «Санкт-Галлен» (Швейцария) — 1:1.
  • «Мольде» (Норвегия) – «Млада-Болеслав» (Чехия) — 4:3.
  • «Юргорден» (Швеция) – «Легия» (Польша) — 3:1.
  • ЛАСК (Австрия) – «Викингур» Р (Исландия) — 1:1.
  • «Челси» (Англия) – «Шэмрок Роверс» (Ирландия) — 5:1.
  • «Бетис» (Испания) – ХИК (Финляндия) — 1:0.
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