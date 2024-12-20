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Определились все участники плей-офф Лиги конференций

Определились все участники плей-офф Лиги конференций
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Стали известны все участники плей-офф Лиги конференций.

В 1/8 финала сыграют «Челси», «Витория Гимарайнш», «Фиорентина», венский «Рапид», «Юргорден», «Лугано», «Легия», «Серкль Брюгге».

В стыковых матчах плей-офф выступят «Ягеллония», «Шэмрок Роверс», АПОЭЛ, «Пафос», «Панатинаикос», «Олимпия», «Бетис», «Хайденхайм», «Гент», «Копенгаген», «Викингур», «Борац», «Целе», «Омония», «Мольде» и ТСЦ.

Жеребьевка стыковых матчей Лиги конференций пройдёт 20 декабря в Ньоне.

Действующим победителем турнира является «Олимпиакос», который в финальном матче прошлогоднего турнира обыграл «Фиорентину».

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