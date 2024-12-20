Густаво Мантуан сравнил свою игру за «Зенит» сейчас и в первый год после перехода

23-летний бразильский полузащитник петербургского «Зенита» Густаво Мантуан сравнил свой первый и текущий сезоны в составе сине-бело-голубых.

«Произошло много событий, это были разные годы. Первый год был большой адаптацией – к стране, лиге, команде, – и он был особенный. Сейчас я чувствую себя гораздо более адаптированным, более сплочённым с командой, со страной, великой богатейшей культурой, городом, со всем. Я считаю, что сейчас дела идут лучше благодаря этой адаптации, я чувствую себя на 100% комфортно и хорошо», — приводит слова Густаво Мантуана Metaratings.

Правый вингер Густаво Мантуан перешёл в «Зенит» в июле 2022 года из бразильского «Коринтианса» на правах аренды, год спустя сине-бело-голубые выкупили контракт футболиста за € 2 млн. За осеннюю часть текущего сезона на счету Мантуана три гола и пять результативных передач в 25 матчах во всех турнирах, в своём дебютном сезоне-2022/2023 он сыграл 29 матчей во всех турнирах, забил шесть мячей и выполнил четыре ассиста.

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