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Стали известны полуфинальные пары Кубка английской лиги

Стали известны полуфинальные пары Кубка английской лиги
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В Англии состоялась жеребьёвка пар 1/2 финала Кубка лиги.

Как стало известно по результатам жребия, лондонский «Арсенал» сыграет на этой стадии с «Ньюкаслом». Соперником столичного «Тоттенхэма» станет «Ливерпуль».

Кубок английской лиги, 1/2 финала:

«Арсенал» — «Ньюкасл»

«Тоттенхэм» — «Ливерпуль»

Первые матчи двухраундовых противостояний пройдут 8 января 2025 года на полях команд, указанных первыми. Ответные встречи состоятся 5 февраля. Финал турнира на лондонском стадионе «Уэмбли» назначен на 16 марта 2025 года.

Ранее на стадии 1/4 финала Кубка лиги «Арсенал» переиграл дома «Кристал Пэлас» (3:2), «Ньюкасл» одолел дома «Брентфорд» (3:1), «Ливерпуль» выиграл в гостях у «Саутгемптона» (2:1), а «Тоттенхэм» на своём поле нанёс поражений «Манчестер Юнайтед» (4:3).

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Видео: Реакция Азара на накинутую на него футболку «Тоттенхэма»

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