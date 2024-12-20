Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Сон Хын Мин забил прямым ударом с углового в матче с «Манчестер Юнайтед»

Сон Хын Мин забил прямым ударом с углового в матче с «Манчестер Юнайтед»
Комментарии

Южнокорейский нападающий «Тоттенхэма» Сон Хын Мин забил прямым ударом с углового в четверьфинальном матче Кубка английской лиги с «Манчестер Юнайтед» (4:3).

Англия — Кубок лиги . 1/4 финала
19 декабря 2024, четверг. 23:00 МСК
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
Окончен
4 : 3
Манчестер Юнайтед
Манчестер
1:0 Соланке – 15'     2:0 Кулушевски – 46'     3:0 Соланке – 54'     3:1 Зиркзее – 63'     3:2 Диалло – 70'     4:2 Мин – 88'     4:3 Эванс – 90+4'    

Напомним, ранее по ходу турнира «Тоттенхэм» обыграл «Манчестер Сити» (2:1) и «Ковентри Сити» (2:1). «Манчестер Юнайтед», в свою очередь, в 1/8 финала уверенно обыграл «Лестер» со счётом 5:2 и разгромил «Барнсли» со счётом 7:0.

Действующим победителем Кубка лиги является «Ливерпуль», который в финаль матче прошлого года обыграл «Челси» со счётом 1:0. Рекордсменом по количеству побед в Лиге наций является «Ливерпуль», который завоевал десять титулов.

Материалы по теме
«Тоттенхэм» победил «Манчестер Юнайтед» в сверхрезультативном матче Кубка лиги
Календарь Кубка лиги

Самый высокооплачиваемый спортсмен в мире

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android