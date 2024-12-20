Сон Хын Мин забил прямым ударом с углового в матче с «Манчестер Юнайтед»
Поделиться
Южнокорейский нападающий «Тоттенхэма» Сон Хын Мин забил прямым ударом с углового в четверьфинальном матче Кубка английской лиги с «Манчестер Юнайтед» (4:3).
Англия — Кубок лиги . 1/4 финала
19 декабря 2024, четверг. 23:00 МСК
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
Окончен
4 : 3
Манчестер Юнайтед
Манчестер
1:0 Соланке – 15' 2:0 Кулушевски – 46' 3:0 Соланке – 54' 3:1 Зиркзее – 63' 3:2 Диалло – 70' 4:2 Мин – 88' 4:3 Эванс – 90+4'
Напомним, ранее по ходу турнира «Тоттенхэм» обыграл «Манчестер Сити» (2:1) и «Ковентри Сити» (2:1). «Манчестер Юнайтед», в свою очередь, в 1/8 финала уверенно обыграл «Лестер» со счётом 5:2 и разгромил «Барнсли» со счётом 7:0.
Действующим победителем Кубка лиги является «Ливерпуль», который в финаль матче прошлого года обыграл «Челси» со счётом 1:0. Рекордсменом по количеству побед в Лиге наций является «Ливерпуль», который завоевал десять титулов.
Самый высокооплачиваемый спортсмен в мире
Комментарии
- 20 декабря 2024
-
02:42
-
02:04
-
02:01
-
01:50
-
01:41
-
01:26
-
01:21
-
01:04
-
01:00
-
00:58
-
00:55
-
00:54
-
00:53
-
00:36
-
00:33
-
00:31
-
00:27
-
00:25
-
00:15
-
00:14
-
00:08
-
00:02
-
00:02
-
00:01
- 19 декабря 2024
-
23:56
-
23:50
-
23:37
-
23:29
-
23:24
-
23:17
-
23:13
-
22:46
-
22:33
-
22:30
-
22:27