Сон Хын Мин забил прямым ударом с углового в матче с «Манчестер Юнайтед»

Южнокорейский нападающий «Тоттенхэма» Сон Хын Мин забил прямым ударом с углового в четверьфинальном матче Кубка английской лиги с «Манчестер Юнайтед» (4:3).

Напомним, ранее по ходу турнира «Тоттенхэм» обыграл «Манчестер Сити» (2:1) и «Ковентри Сити» (2:1). «Манчестер Юнайтед», в свою очередь, в 1/8 финала уверенно обыграл «Лестер» со счётом 5:2 и разгромил «Барнсли» со счётом 7:0.

Действующим победителем Кубка лиги является «Ливерпуль», который в финаль матче прошлого года обыграл «Челси» со счётом 1:0. Рекордсменом по количеству побед в Лиге наций является «Ливерпуль», который завоевал десять титулов.

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