В окружении Мудрика считают, что допинг мог попасть в организм форварда через пищу

В окружении украинского нападающего «Челси» Михаила Мудрика считают, что футболист не принимал преднамеренно запрещённые препараты, сообщает TEAMtalk.

Они полагают, что вещество могло попасть в организм из пищи, которую он съел.

Отмечается, что в «Челси» также не верят, что украинский игрок принимал допинг, и готовы встать на его сторону, полагая, что он либо провалил тест не по своей вине, либо получил неверный результат пробы «А».

Ранее сообщалось, что Мудрик провалил допинг-тест и был отстранён от матчей. Сообщалось, что в допинг-пробе нападающего мог быть обнаружен милдронат.

В нынешнем сезоне он принял участие в 15 матчах во всех турнирах, в которых записал в свой актив три гола и пять результативных передач.

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