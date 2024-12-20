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Аморим прокомментировал поражение «Манчестер Юнайтед» в матче с «Тоттенхэмом»

Аморим прокомментировал поражение «Манчестер Юнайтед» в матче с «Тоттенхэмом»
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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим прокомментировал поражение команды в четвертьфинальном матче с «Тоттенхэмом» в Кубке лиги (3:4).

Англия — Премьер-лига . 17-й тур
22 декабря 2024, воскресенье. 17:00 МСК
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Не начался
Борнмут
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«Мы потеряли концентрацию в начале второго тайма, и это был сложный момент. Если смотреть на всю игру, мы были лучшей командой, но они оказались более точными в завершении. Мы проиграли, но борьба, которую показали ребята, для меня действительно важна.

Мы чувствовали себя уверенно и доминировали во владении мячом. Проблема была не в последней передаче, а в последнем ударе», — приводит слова Аморима BBC.

Действующим победителем Кубка лиги является «Ливерпуль», который в финаль матче прошлого года обыграл «Челси» со счётом 1:0.

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