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Густаво Мантуан сравнил требования Сергея Семака в «Зените» и бразильских тренеров

Густаво Мантуан сравнил требования Сергея Семака в «Зените» и бразильских тренеров
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23-летний полузащитник петербургского «Зенита» Густаво Мантуан ответил на вопрос о требованиях главного тренера сине-бело-голубых Сергея Семака по сравнению с бразильскими специалистами.

– У кого требования жёстче – у Семака или бразильских тренеров, под руководством которых ты играл?
– У Семака. В плане физических и тактических вопросов он очень жёсткий, и это отличает его от бразильских тренеров. Так что Сергей Богданович более жёсткий и более требовательный, — приводит слова Густаво Мантуана Metaratings.

48-летний Сергей Семак занимает пост главного тренера петербургского «Зенита» с мая 2018 года. Во всех шести полных сезонах под его руководством сине-бело-голубые становились чемпионами России.

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