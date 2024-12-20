Сергей Юран: Сперцяну нужен другой уровень, другая мотивация, еврокубки

Бывший главный тренер «Пари НН» и «Химок» Сергей Юран высказался о возможном отъезде в зарубежный клуб 24-летнего атакующего полузащитника «Краснодара» и сборной Армении Эдуарда Сперцяна.

«Я бы хотел, чтобы Сперцян уехал в Европу. Я его понимаю как игрока. Мотивация — определяющий фактор для футболиста. Опасаюсь, чтобы здесь он не пошёл вниз. Ему нужен другой уровень, чемпионат, другая мотивация, еврокубки. Я был бы рад, если бы его наконец отпустили попробовать себя за границей», — сказал Юран в эфире телеканала «Матч ТВ».

Ранее в СМИ появлялась информация о трансферном интересе к Сперцяну со стороны европейских клубов, в том числе итальянского «Ювентуса» и французского «ПСЖ». В текущем сезоне на счету капитана «Краснодара» шесть голов и три ассиста в 25 матчах за клуб во всех турнирах. По итогам осенней части сезона «быки» лидируют в РПЛ, набрав 39 очков в 18 матчах.

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