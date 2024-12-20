Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Нападающий «Челси» стал лучшим бомбардиром общего этапа Лиги конференций

Нападающий «Челси» стал лучшим бомбардиром общего этапа Лиги конференций
Комментарии

Стал известен лучший бомбардир общего группового этапа Лиги конференций. Им стал нападающий «Челси» Марк Гиу, который записал в свой актив шесть голов. В последнем матче «Шэмрок Роверс» (5:1) Гиу записал в свой актив три гола.

Следом располагаются ещё один игрок «Челси» Кристофер Нкунку и форвард «Истанбул Башакшехир» Кшиштоф Пёнтек, которые забили на групповом этапе турнира по пять голов.

Жеребьевка стыковых матчей Лиги конференций пройдёт 20 декабря в Ньоне.

Действующим победителем турнира является «Олимпиакос», который в финальном матче прошлогоднего турнира обыграл «Фиорентину».

Материалы по теме
Все участники плей-офф Лиги конференций
Все участники плей-офф Лиги конференций
Турнирная таблица Лиги конференций

Самый высокооплачиваемый спортсмен в мире

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android