Нападающий «Челси» стал лучшим бомбардиром общего этапа Лиги конференций

Стал известен лучший бомбардир общего группового этапа Лиги конференций. Им стал нападающий «Челси» Марк Гиу, который записал в свой актив шесть голов. В последнем матче «Шэмрок Роверс» (5:1) Гиу записал в свой актив три гола.

Следом располагаются ещё один игрок «Челси» Кристофер Нкунку и форвард «Истанбул Башакшехир» Кшиштоф Пёнтек, которые забили на групповом этапе турнира по пять голов.

Жеребьевка стыковых матчей Лиги конференций пройдёт 20 декабря в Ньоне.

Действующим победителем турнира является «Олимпиакос», который в финальном матче прошлогоднего турнира обыграл «Фиорентину».

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