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«Вулверхэмптон» объявил о назначении португальца Витора Перейры на пост главного тренера

«Вулверхэмптон» объявил о назначении португальца Витора Перейры на пост главного тренера
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Официальный сайт английского «Вулверхэмптона» назвал имя нового главного тренера команды. Им стал 56-летний Витор Перейра, ранее возглавлявший саудовский «Аль-Шабаб».

Сообщается, что контракт с португальским специалистом подписан сроком на 18 месяцев — таким образом, его действие завершится после окончания сезона-2025/2026.

Ранее в СМИ появилась информация, что руководство «волков» готово уплатить за Перейру компенсацию «Аль-Шабабу» в размере £ 800 тыс.

«Вулверхэмптон» занимает в турнирной таблице АПЛ предпоследнее, 19-е место, набрав девять очков в 16 матчах, в четырёх последних матчах чемпионата Англии «волки» потерпели поражения. Отставание от 17-й строчки, позволяющей сохранить прописку в АПЛ, составляет пять очков.

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