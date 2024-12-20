Аморим ответил на вопрос о будущем Рашфорда в «Манчестер Юнайтед»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим ответил на вопрос о будущем нападающего «Манчестер Юнайтед» Маркуса Рашфорда в клубе.

«Не будет ли лучше, если Маркус Рэшфорд покинет клуб в январе? Завтра у нас тренировка, он будет готовиться к следующей игре. Он игрок «Юнайтед», у каждого есть будущее в «Манчестер Юнайтед», — приводит слова Аморима BBC.

Ранее в СМИ появлялись сведения, что «Манчестер Юнайтед» готов продать 27-летнего нападающего нынешней зимой. Сообщалось, что интерес к нему проявляют пять клубов из Саудовской Аравии.

В нынешнем сезоне Рашфорд принял участие в 24 матчах во всех турнирах, в которых забил семь голов и отдал три результативные передачи.

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