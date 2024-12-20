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В «Вулверхэмптоне» прокомментировали выбор Витора Перейры в качестве главного тренера

В «Вулверхэмптоне» прокомментировали выбор Витора Перейры в качестве главного тренера
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Председатель правления «Вулверхэмптона» Джефф Ши высказался по поводу назначения новым главным тренером «волков» 56-летнего португальца Витора Перейры.

«Мы рады приветствовать Витора Перейру в «Вулверхэмптоне» в качестве нового главного тренера нашей мужской команды. Витор — уважаемый и опытный тренер, добившийся успеха в разных лигах, и он привнесёт новый подход к предстоящим испытаниям.

Это сложный момент для клуба, и мы хотим поблагодарить Витора за то, что он взял на себя эту ответственность. Мы полностью уверены в его способности вернуть нас на правильный путь вместе с игроками и персоналом, и весь клуб будет поддерживать его, чтобы добиться успеха», — приводит слова Ши официальный сайт «Вулверхэмптона».

«Вулверхэмптон» занимает в турнирной таблице АПЛ предпоследнее, 19-е место, набрав девять очков в 16 матчах, в четырёх последних матчах чемпионата Англии «волки» потерпели поражения. Отставание от 17-й строчки, позволяющей сохранить прописку в АПЛ, составляет пять очков.

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