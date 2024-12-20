Дмитрий Дерунец объяснил, почему выбрал лучшим тренером месяца в РПЛ Валерия Карпина

Комментатор телеканала «Матч ТВ» Дмитрий Дерунец рассказал, почему проголосовал за возглавляющего «Ростова» Валерия Карпина при выборе лучшего тренера РПЛ в ноябре-декабре 2024 года.

«Карпин очень ярко начал этот год и очень ярко его закончил, именно его поставлю лучшим тренером заключительного отрезка 2024-го. Когда «Ростов» играет в свою полную силу, это невероятное удовольствие: сочетание прагматизма и творчества, которое нанизано на этот прагматизм и тактические идеи. По мне это даже круче, чем вдохновлённый Станковичем «Спартак», где многое сошлось на кураже, эмоциях и порыве. Всё-таки система Карпина существует дольше, и она более продумана. Плюс не будем забывать, что у Станковича и Карпина в этот временной отрезок была возможность сыграть друг против друга, и Карпин выиграл оба матча», — приводит слова Дерунца официальный сайт РПЛ.

Ранее стало известно, что обладателем награды лучшему тренеру месяца в РПЛ за ноябрь-декабрь стал серб Деян Станкович («Спартак»), за которого проголосовали 9 из 10 экспертов лиги и телеканала «Матч ТВ» — все, кроме Дмитрия Дерунца.

«Ростов» на этом отрезке набрал 13 очков в пяти турах, при этом жёлто-синие прервали безвыигрышную серию сентября-октября (восемь матчей во всех турнирах, семь матчей в РПЛ) и завершили осеннюю часть сезона победной серией (шесть игр во всех турнирах, четыре в РПЛ). «Ростов» и «Спартак» в ноябре 2024 года сыграли друг с другом в четвертьфинале верхней сетки плей-офф (Пути РПЛ) Кубка России, в обеих встречах победу одержали подопечные Валерия Карпина (1:0 на выезде, 2:1 дома).

Видео: Валерий Карпин ставит новогоднюю ёлку