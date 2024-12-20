Юран отреагировал на слухи об интересе к форварду «Спартака» Угальде со стороны клубов АПЛ

Бывший главный тренер «Пари НН» и «Химок» Сергей Юран прокомментировал слухи об интересе к нападающему «Спартака» Манфреду Угальде со стороны клубов чемпионата Англии. Ранее сообщалось, что футболистом интересуются «Манчестер Сити», «Арсенал» и «Челси»

«Разговоров, как обычно, много. Но у меня большие сомнения, что Угальде перейдет в топ‑клубы Англии. Есть чемпионат России, а есть чемпионат Англии. При всем уважении к футболисту, он провел хорошую концовку, но там не берут вот так вот: забил два‑три мяча — и всё, быстрее взяли. Топ‑клубы там ведут игрока полгода или год. Чтобы потратиться, им нужно минимизировать ошибки.

На мой взгляд, ему подойдет французский или испанский чемпионат. Но не топ‑клубы, а середина таблицы», — сказал Юран в эфире «Матч ТВ».

В нынешнем сезоне Угальде принял участие в 22 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 16 голами и тремя результативными передачами.

Самый высокооплачиваемый спортсмен в мире