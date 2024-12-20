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Лионель Месси может продолжить карьеру в АПЛ — Tuttosport

Лионель Месси может продолжить карьеру в АПЛ — Tuttosport
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Нападающий «Интер Майами» Лионель Месси может покинуть американскую команду и перейти в «Манчестер Сити».

Как сообщает Tuttosport, главный тренер «горожан» Хосеп Гвардиола крайне заинтересован в переходе аргентинца. Испанец хочет взять Месси в аренду до конца сезона, чтобы наладить результаты выступлений английской команды. Отмечается, что совладелец «Интер Майами» Дэвид Бекхэм готов отпустить игрока в случае его желания попробовать свои силы в Англии.

Лионель Месси перешёл в «Интер Майами» летом 2023 года из французского «ПСЖ» свободным агентом. На счету аргентинского футболиста за это время 39 игр за клуб, в которых он отметился 34 забитыми мячами и 19 результативными передачами.

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