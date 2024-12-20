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Ламин Ямаль принял решение по будущему в «Барселоне»

Ламин Ямаль принял решение по будущему в «Барселоне»
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Вингер «Барселоны» Ламин Ямаль определился со своим будущим в каталонском клубе.

Как сообщает Sport.es, 17-летний футболист предан «сине-гранатовым». Для Ямаля «Барселона» — клуб всей его жизни, поэтому он решительно настроен продлить своё соглашение с «блауграной».

Ямаль выступает за основную команду «Барселоны» с 2023 года. Контрактное соглашение футболиста с каталонским клубом рассчитано до 2026 года. На данный момент трансферная стоимость футболиста оценивается в € 150 млн.

В нынешнем сезоне Ямаль забил шесть голов и сделал 12 результативных передач в 21 матче во всех турнирах.

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Травмированный Ямаль с трудом поднимается по лестнице:

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