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Аморим: цель «Манчестер Юнайтед» — выиграть АПЛ

Аморим: цель «Манчестер Юнайтед» — выиграть АПЛ
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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим после поражения команды в четвертьфинальном матче Кубка лиги с лондонским «Тоттенхэмом» (3:4) назвал главную цель «красных дьяволов» на будущее.

Англия — Кубок лиги . 1/4 финала
19 декабря 2024, четверг. 23:00 МСК
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
Окончен
4 : 3
Манчестер Юнайтед
Манчестер
1:0 Соланке – 15'     2:0 Кулушевски – 46'     3:0 Соланке – 54'     3:1 Зиркзее – 63'     3:2 Диалло – 70'     4:2 Мин – 88'     4:3 Эванс – 90+4'    

«Я уже думаю о завтрашнем дне и ничего не чувствую. Завтра я смогу сказать много вещей. Нам нужно использовать эту ночь, чтобы подумать и извлечь хорошие вещи. Нельзя думать так, что кубковая победа означала бы, что всё хорошо. Это будет долгий путь. Наша цель – выиграть Премьер-лигу. Сколько времени понадобится, я не знаю», — приводит слова Аморима Sky Sports.

В следующем матче «Манчестер Юнайтед» сыграет с «Борнмутом» в рамках АПЛ.

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