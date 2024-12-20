Аморим: цель «Манчестер Юнайтед» — выиграть АПЛ
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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим после поражения команды в четвертьфинальном матче Кубка лиги с лондонским «Тоттенхэмом» (3:4) назвал главную цель «красных дьяволов» на будущее.
Англия — Кубок лиги . 1/4 финала
19 декабря 2024, четверг. 23:00 МСК
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
Окончен
4 : 3
Манчестер Юнайтед
Манчестер
1:0 Соланке – 15' 2:0 Кулушевски – 46' 3:0 Соланке – 54' 3:1 Зиркзее – 63' 3:2 Диалло – 70' 4:2 Мин – 88' 4:3 Эванс – 90+4'
«Я уже думаю о завтрашнем дне и ничего не чувствую. Завтра я смогу сказать много вещей. Нам нужно использовать эту ночь, чтобы подумать и извлечь хорошие вещи. Нельзя думать так, что кубковая победа означала бы, что всё хорошо. Это будет долгий путь. Наша цель – выиграть Премьер-лигу. Сколько времени понадобится, я не знаю», — приводит слова Аморима Sky Sports.
В следующем матче «Манчестер Юнайтед» сыграет с «Борнмутом» в рамках АПЛ.
Фанаты «Манчестер Юнайтед» посвятили кричалку ушедшему Роналду:
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