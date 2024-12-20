Аморим: цель «Манчестер Юнайтед» — выиграть АПЛ

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим после поражения команды в четвертьфинальном матче Кубка лиги с лондонским «Тоттенхэмом» (3:4) назвал главную цель «красных дьяволов» на будущее.

«Я уже думаю о завтрашнем дне и ничего не чувствую. Завтра я смогу сказать много вещей. Нам нужно использовать эту ночь, чтобы подумать и извлечь хорошие вещи. Нельзя думать так, что кубковая победа означала бы, что всё хорошо. Это будет долгий путь. Наша цель – выиграть Премьер-лигу. Сколько времени понадобится, я не знаю», — приводит слова Аморима Sky Sports.

В следующем матче «Манчестер Юнайтед» сыграет с «Борнмутом» в рамках АПЛ.

Фанаты «Манчестер Юнайтед» посвятили кричалку ушедшему Роналду: