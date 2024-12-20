Английский вратарь скончался после нападения на вокзале

Вратарь полупрофессионального английского футбольного клуба «Бартон Таун» Джеймс Хичкок погиб после нападения на вокзале. Об этом сообщает пресс‑служба клуба.

Хичкок скончался в больнице от полученных травм после инцидента на железнодорожной станции города Йорк в воскресенье. Позднее в английской полиции заявили о задержании 22-летнего Маккензи Дичикко по обвинению в драке и убийстве.

Хичкок пополнил состав «Бартон Таун» в начале сезона. У вратаря остались жена и сын.

В ноябре перуанский защитник Хосе Уго де ла Круc Меcа скончался после удара молнии во время любительского футбольного матча.

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