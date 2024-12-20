Постекоглу отреагировал на выход «Тоттенхэма» в полуфинал Кубка английской лиги

Главный тренер лондонского «Тоттенхэма» Ангелос Постекоглу отреагировал на победу своей команды в четвертьфинальном матче Кубка английской лиги с «Манчестер Юнайтед» (4:3).
«Мне понравилась игра. А вы не повеселились? Я знаю, что в студии эксперты, вероятно, скажут, что у меня не было тактики. У нас сейчас много отсутствующих игроков, защитников, в запасе были дети. Если мы преодолеем этот период, то на выходе получим рост.
Мне понравилось, как мы играли. Очевидно, что ошибки немного испортили игру – это уже случалось в этом сезоне – но мне понравился менталитет ребят. Мы не собираемся побеждать 1:0, мы хотим развлекать людей. Я не вижу в этом ничего плохого. Ошибки случаются, они – часть футбола", — приводит слова Постекоглу Sky Sports.
Реакция Азара на накинутую на него футболку «Тоттенхэма»:
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