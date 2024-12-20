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Постекоглу отреагировал на выход «Тоттенхэма» в полуфинал Кубка английской лиги

Постекоглу отреагировал на выход «Тоттенхэма» в полуфинал Кубка английской лиги
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Главный тренер лондонского «Тоттенхэма» Ангелос Постекоглу отреагировал на победу своей команды в четвертьфинальном матче Кубка английской лиги с «Манчестер Юнайтед» (4:3).

Англия — Кубок лиги . 1/4 финала
19 декабря 2024, четверг. 23:00 МСК
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
Окончен
4 : 3
Манчестер Юнайтед
Манчестер
1:0 Соланке – 15'     2:0 Кулушевски – 46'     3:0 Соланке – 54'     3:1 Зиркзее – 63'     3:2 Диалло – 70'     4:2 Мин – 88'     4:3 Эванс – 90+4'    

«Мне понравилась игра. А вы не повеселились? Я знаю, что в студии эксперты, вероятно, скажут, что у меня не было тактики. У нас сейчас много отсутствующих игроков, защитников, в запасе были дети. Если мы преодолеем этот период, то на выходе получим рост.

Мне понравилось, как мы играли. Очевидно, что ошибки немного испортили игру – это уже случалось в этом сезоне – но мне понравился менталитет ребят. Мы не собираемся побеждать 1:0, мы хотим развлекать людей. Я не вижу в этом ничего плохого. Ошибки случаются, они – часть футбола", — приводит слова Постекоглу Sky Sports.

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