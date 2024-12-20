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Стали известны основные кандидаты на пост главного тренера «Милана»

Стали известны основные кандидаты на пост главного тренера «Милана»
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Главный тренер «Милана» Паулу Фонсека может покинуть итальянскую команду.

Как сообщает Football Italia, руководство «россонери» недовольно вступлениями команды под руководством португальца в нынешнем сезоне, поэтому приняло решение сменить наставника. Главными кандидатами на пост главного тренера являются Роберто Манчини и Маурицио Сарри. Отмечается, что в клубе также рассматривают и кандидатуру Массимилиано Аллегри.

«Милан» после 15 матчей набрал 23 очка и занимает восьмое место в турнирной таблице Серии А. В следующем матче подопечные Паулу Фонсеки сыграют с «Вероной».

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