Роман Шаронов: у «Локомотива» появляются воспитанники, а у «Зенита» почему-то нет

Бывший игрок и главный тренер «Рубина» Роман Шаронов высказался о политике «Локомотива» и «Зенита» в отношении воспитанников.

«У «Локомотива» появляются воспитанники, а у питерцев почему-то нет. Хотя не думаю, что у них последняя академия. Понятно, что «Зенит» ставит свои задачи, но я вижу по-другому развитие футбола в стране в целом. Политика «Локомотива» мне ближе, если говорить про развитие футбола, исходя из реалий, в которых мы живём», — сказал Шаронов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

По итогам 18 туров Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона первое место в турнирной таблице занимает «Краснодар». Чёрно-зелёные набрали 39 очков — столько же у «Зенита». Тройку лидеров замыкает московский «Спартак» (37 очков). «Динамо» после 18 туров РПЛ занимает четвёртое место с 35 очками. На пятой строчке располагается «Локомотив», у которого аналогичное количество очков.

Полное интервью с Романом Шароновым читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.