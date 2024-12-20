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Мбаппе: с 14 лет все говорили мне, что я стану великим

Мбаппе: с 14 лет все говорили мне, что я стану великим
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Нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе высказался о своей карьере.

«С 14 лет все говорили мне, что я стану великим. Но, когда становишься большим человеком, иногда чувствуешь себя незначительным. Поначалу я был слишком голоден, и это сыграло со мной злую шутку, потому что я был нетерпелив. Но у меня были страсть и бойцовский дух. Сейчас моя мечта – завоёвывать командные трофеи, а не индивидуальные награды», — приводит слова Мбаппе ESPN.

В нынешнем сезоне Мбаппе принял участие в 22 встречах во всех турнирах, в которых забил 12 голов и отметился двумя результативными передачами.

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