Двукратный чемпион России Шаронов: «Рубин» из топ-клуба превратился в середняка
Бывший игрок и главный тренер «Рубина» Роман Шаронов высказался о турнирном положении казанской команды.
«Могу сказать, что это вторая команда не из Москвы, которая выиграла всё. Это был топ-клуб, который брал титулы. К сожалению, сейчас он довольствуется тем местом, которое имеет, судя по реакции. «Рубин» из топ-клуба превратился в середняка», — сказал Шаронов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.
По состоянию на сегодняшний день «Рубин» занимает восьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Казанцы набрали 26 очков по результатам 18 встреч.
Полное интервью с Романом Шароновым читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.
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