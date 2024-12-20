Двукратный чемпион России Шаронов: «Рубин» из топ-клуба превратился в середняка

Бывший игрок и главный тренер «Рубина» Роман Шаронов высказался о турнирном положении казанской команды.

«Могу сказать, что это вторая команда не из Москвы, которая выиграла всё. Это был топ-клуб, который брал титулы. К сожалению, сейчас он довольствуется тем местом, которое имеет, судя по реакции. «Рубин» из топ-клуба превратился в середняка», — сказал Шаронов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

По состоянию на сегодняшний день «Рубин» занимает восьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Казанцы набрали 26 очков по результатам 18 встреч.

Полное интервью с Романом Шароновым читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.