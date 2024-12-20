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Мбаппе назвал турнир, в котором мечтает одержать победу

Мбаппе назвал турнир, в котором мечтает одержать победу
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Нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе назвал турнир, в котором мечтает одержать победу.

«Какой важный трофей осталось выиграть? Лигу чемпионов. Именно за этим я и пришёл в лучший клуб мира», — приводит слова Мбаппе ESPN.

Мбаппе пополнил состав мадридского «Реала» в летнее трансферное окно на правах свободного агента. Ранее игрок выступал в «Монако» и «Пари Сен-Жермен». В нынешнем сезоне форвард принял участие в 22 встречах во всех турнирах, в которых забил 12 голов и отметился двумя результативными передачами. Интернет-портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в € 180 млн.

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