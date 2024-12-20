«По разу в день, я хорош». Пике ответил, сколько раз в месяц занимается сексом

Бывший защитник каталонской «Барселоны» и сборной Испании Жерар Пике ответил на вопросы личного характера.

– Сколько у вас денег в банке?

– Мы в этой стране не готовы говорить о деньгах.

– А что насчёт секса?

– Я хорош и в том и в другом, — приводит слова Пике Sport.es.

После этого экс-футболист добавил, что занимается сексом 30 раз в месяц: «По одному разу в день».

37-летний Пике является воспитанником сине-гранатовых, однако из молодёжной команды сразу же отправился в «Манчестер Юнайтед». Спустя четыре года вернулся в стан каталонцев и в общей сложности провёл 616 матчей, в которых отметился 53 мячами и 13 ассистами.

За всю свою карьеру Пике один раз выиграл чемпионат мира и Европы, четыре раза – Лигу чемпионов, девять раз – Ла Лигу, три раза – Суперкубок УЕФА, семь раз – Кубок Испании, шесть раз – Суперкубок Испании и по разу АПЛ, Кубок и Суперкубок Англии.