Шаронов: у «Спартака» выстраивается позиционная атака, чего у «Зенита» никогда не было

Бывший главный тренер «Рубина» Роман Шаронов сравнил атакующую игру петербургского «Зенита» и московского «Спартака».

«Надо быть внутри, чтобы ответить на этот вопрос. Но на протяжении долгого времени питерцы не демонстрируют слаженной командной игры — больше действуют за счёт индивидуально сильных игроков, которые делают разницу. Но если сравнить со «Спартаком», у них нет чётко выстроенной игры. У «Спартака» выстраивается позиционная атака, чего никогда не было у «Зенита», — сказал Шаронов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

«Зенит» забил 37 голов в 18 матчах и с 39 очками занимает вторую строчку турнирной таблицы РПЛ. «Спартак» с 36 забитыми мячами и 37 набранными очками находится на третьем месте.

Полное интервью с Романом Шароновым читайте в ближайшее время на «Чемпионате»

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