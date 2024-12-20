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Шаронов назвал главный недостаток тактики Лички для «Динамо»

Шаронов назвал главный недостаток тактики Лички для «Динамо»
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Бывший главный тренер «Рубина» Роман Шаронов высказался об игре московского «Динамо» в текущем сезоне под руководством чешского специалиста Марцела Лички.

«У команды больше получается играть с такими командами, как «Краснодар» или «Локомотив». Хуже — с «Факелом». Например, с Воронежем они подстроились под их игру. Им надо было больше контролировать мяч, а они больше играли вертикально — получилось много борьбы и потерь мяча, что и надо было «Факелу». Хотя могло «Динамо» забрать три очка.

«Динамо» не хватает стабильной игры — могут выдать хороший матч, а потом подстроиться под соперника и терять очки. Команда с акцентом на атаку, а в обороне есть проблемы. Акцент Лички на атаку не даёт им возможности набирать больше очков.

Ещё бы отметил, что для меня Фомин лучше выглядит, чем Лаксальт. С Даниилом качественнее строится позиционная атака, а Лаксальт — не опорный полузащитник, который может пасовать вперёд. В этом «Динамо» теряет», — сказал Шаронов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Московское «Динамо» по итогам осенней части сезона набрало 35 очков в 18 матчах РПЛ и занимает в турнирной таблице четвёртое место.

Полное интервью с Романом Шароновым читайте в ближайшее время на «Чемпионате»
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