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Чемпионат Испании по футболу: расписание матчей 18-го тура Примеры сезона-2024/2025

Чемпионат Испании по футболу: расписание матчей 18-го тура Примеры сезона-2024/2025
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Сегодня, 20 декабря, стартует 18-й тур чемпионата Испании (Ла Лига) сезона-2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с полным расписанием матчей.

Пятница, 20 декабря:

23:00 мск. «Жирона» – «Вальядолид».

Суббота, 21 декабря:

16:00 мск. «Хетафе» – «Мальорка»;

18:15 мск. «Сельта» – «Реал Сосьедад»;

20:30 мск. «Осасуна» – «Атлетик» Бильбао;

23:00 мск. «Барселона» – «Атлетико» Мадрид.

Воскресенье, 22 декабря:

16:00 мск. «Валенсия» – «Алавес»;

18:15 мск. «Реал Мадрид» – «Севилья»;

20:30 мск. «Лас-Пальмас» – «Эспаньол»;

20:30 мск. «Леганес» – «Вильярреал»;

23:00 мск. «Бетис» – «Райо Вальекано».

Календарь матчей Примеры
Турнирная таблица Примеры

По состоянию на сегодняшний день в чемпионате Испании лидирует «Барселона», набравшая 38 очков. Второе место занимает мадридский «Атлетико» (38 очков). Тройку лидеров замыкает «Реал» Мадрид (37 очков).

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