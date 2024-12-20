Чемпионат Испании по футболу: расписание матчей 18-го тура Примеры сезона-2024/2025

Сегодня, 20 декабря, стартует 18-й тур чемпионата Испании (Ла Лига) сезона-2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с полным расписанием матчей.
Пятница, 20 декабря:
23:00 мск. «Жирона» – «Вальядолид».
Суббота, 21 декабря:
16:00 мск. «Хетафе» – «Мальорка»;
18:15 мск. «Сельта» – «Реал Сосьедад»;
20:30 мск. «Осасуна» – «Атлетик» Бильбао;
23:00 мск. «Барселона» – «Атлетико» Мадрид.
Воскресенье, 22 декабря:
16:00 мск. «Валенсия» – «Алавес»;
18:15 мск. «Реал Мадрид» – «Севилья»;
20:30 мск. «Лас-Пальмас» – «Эспаньол»;
20:30 мск. «Леганес» – «Вильярреал»;
23:00 мск. «Бетис» – «Райо Вальекано».
По состоянию на сегодняшний день в чемпионате Испании лидирует «Барселона», набравшая 38 очков. Второе место занимает мадридский «Атлетико» (38 очков). Тройку лидеров замыкает «Реал» Мадрид (37 очков).