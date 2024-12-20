Шаронов: с такими футболистами, как Батраков, «Локо» должен больше играть в атаку

Известный российский экс-футболист Роман Шаронов высказался о молодой звезде «Локомотива» Алексее Батракове. Он считает, то с такими игроками в составе железнодорожники должны больше играть в атаку.

«Я о нём ещё знал до того, как он выстрелил. Мой ассистент по «СКА-Хабаровск» Алексей Румянцев рассказывал про потенциал Батракова. Была информация о нём, а теперь всё увидел воочию. С такими игроками в составе команда должна больше играть в атаку, больше с мячом, больше позиционных атак. Это дало бы им возможность развиваться, но это моё мнение», — сказал Шаронов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.