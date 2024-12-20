Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Чемпионат Италии по футболу: расписание матчей 17-го тура Серии А сезона-2024/2025

Сегодня, 20 декабря, матчем между «Вероной» и «Миланом» стартует 17-й тур итальянской Серии А сезона-2024/2025. Представляем вашему вниманию полное расписание тура.

Пятница, 20 декабря:

22:45 мск. «Верона» – «Милан».

Суббота, 21 декабря:

17:00 мск. «Торино» – «Болонья»;

20:00 мск. «Дженоа» – «Наполи»;

22:45 мск. «Лечче» – «Лацио».

Воскресенье, 22 декабря:

14:30 мск. «Рома» – «Парма»;

17:00 мск. «Венеция» – «Кальяри»;

20:00 мск. «Аталанта» – «Эмполи»;

22:45 мск. «Монца» – «Ювентус».

Понедельник, 23 декабря:

20:30 мск. «Фиорентина» – «Удинезе»

22:45 мск. «Интер» Милан – «Комо».

На данный момент турнирную таблицу чемпионата Италии возглавляет «Аталанта», имеющая в своём активе 37 очков после 16 матчей. На втором месте находится «Наполи», набравший 35 очков после аналогичного количества встреч. На третьей строчке идёт миланский «Интер» с 34 очками после 15 матчей.