Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Шаронов: Станкович не делит игроков на основных и запасных, Дуарте — подтверждение этому

Шаронов: Станкович не делит игроков на основных и запасных, Дуарте — подтверждение этому
Комментарии

Известный российский экс-футболист Роман Шаронов высказался о тренерских принципах наставника московского «Спартака» Деяна Станковича.

«Вышел Дуарте, которого критиковали. Это говорит о том, что Станкович тренирует всех — он не разделяет игроков на основных и запасных. Понятно, что есть обойма, но, если случится травма или дисквалификация, потребуется замена. Выход Дуарте говорит о том, что он тоже готовится к играм. Сочетание выбирает тренер, но подчеркну, что команда хорошо готовится к матчам. Резервные футболисты усиливают игру», — сказал Шаронов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Материалы по теме
Шаронов: с такими футболистами, как Батраков, «Локо» должен больше играть в атаку
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android