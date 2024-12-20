«Как «Барселона» могла его отпустить?» Джо Коул высказался о форварде «Челси» Марке Гиу

Бывший полузащитник лондонского «Челси» и сборной Англии Джо Коул высказался о нападающем «синих» Марке Гиу, который записал в свой актив три гола в последнем матче общего этапа Лиги конференций с «Шэмрок Роверс» (5:1).

«Когда я думаю о Марке Гиу, то не понимаю, как «Барселона» могла его отпустить. Этот парень через два года может стать авторитетной «девяткой». Считаю, что он может пройти весь путь. Думаю, «Барселона» совершила ошибку, отпустив его», — приводит слова Коула The Telegraph.

В текущем сезоне 18-летний нападающий принял участие в 10 матчах за основную команду «Челси» во всех турнирах, в которых забил шесть голов. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 8 млн.