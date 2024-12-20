Расписание 15-го тура чемпионата Германии по футболу сезона-2024/2025

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Сегодня, 20 декабря, матчем между мюнхенской «Баварией» и «РБ Лейпциг» стартует 15-й тур немецкой Бундеслиги сезона-2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием предстоящих матчей.

20 декабря, пятница:

22:30 мск. «Бавария» — «РБ Лейпциг».

21 декабря, суббота:

17:30 мск. «Айнтрахт» — «Майнц»;

17:30 мск. «Хоффенхайм» — «Боруссия» Мёнхенгладбах;

17:30 мск. «Хольштайн» — «Аугсбург»;

17:30 мск. «Штутгарт» — «Санкт-Паули»;

17:30 мск. «Вердер» — «Унион»;

20:30 мск. «Байер» — «Фрайбург».

22 декабря, воскресенье:

17:30 мск. «Бохум» — «Хайденхайм»;

19:30 мск. «Вольфсбург» — «Боруссия» Дортмунд.

После 14 сыгранных туров турнирную таблицу чемпионата Германии возглавляет мюнхенская «Бавария», имеющая в своём активе 33 очка. На втором месте идёт «Байер» с 29 очками. На третьей строчке расположился «Айнтрахт» с 27 очками.