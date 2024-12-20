Расписание 15-го тура чемпионата Германии по футболу сезона-2024/2025

Сегодня, 20 декабря, матчем между мюнхенской «Баварией» и «РБ Лейпциг» стартует 15-й тур немецкой Бундеслиги сезона-2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием предстоящих матчей.
20 декабря, пятница:
22:30 мск. «Бавария» — «РБ Лейпциг».
21 декабря, суббота:
17:30 мск. «Айнтрахт» — «Майнц»;
17:30 мск. «Хоффенхайм» — «Боруссия» Мёнхенгладбах;
17:30 мск. «Хольштайн» — «Аугсбург»;
17:30 мск. «Штутгарт» — «Санкт-Паули»;
17:30 мск. «Вердер» — «Унион»;
20:30 мск. «Байер» — «Фрайбург».
22 декабря, воскресенье:
17:30 мск. «Бохум» — «Хайденхайм»;
19:30 мск. «Вольфсбург» — «Боруссия» Дортмунд.
После 14 сыгранных туров турнирную таблицу чемпионата Германии возглавляет мюнхенская «Бавария», имеющая в своём активе 33 очка. На втором месте идёт «Байер» с 29 очками. На третьей строчке расположился «Айнтрахт» с 27 очками.