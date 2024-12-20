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«Бавария» — «РБ Лейпциг»: во сколько начнётся матч Бундеслиги, где смотреть трансляцию

«Бавария» — «РБ Лейпциг»: во сколько начнётся матч Бундеслиги, где смотреть трансляцию
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Сегодня, 20 декабря, состоится матч 15-го тура немецкой Бундеслиги, в котором встретятся мюнхенская «Бавария» и «РБ Лейпциг». Команды будут играть на стадионе «Арена Мюнхен» (Германия). Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Даниэлем Зибертом (Берлин). Стартовый свисток прозвучит в 22:30 мск.

В прямом эфире игру покажет телеканал «Матч ТВ». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Германия — Бундеслига . 15-й тур
20 декабря 2024, пятница. 22:30 МСК
Бавария
Мюнхен
Не начался
РБ Лейпциг
Лейпциг
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

После 14 сыгранных туров турнирную таблицу чемпионата Германии возглавляет мюнхенская «Бавария», имеющая в своём активе 33 очка. На втором месте идёт «Байер» с 29 очками. На третьей строчке расположился «Айнтрахт» с 27 очками. «РБ Лейпциг» набрал также 27 очков и занимает четвёртое место.

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