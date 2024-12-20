«Бавария» — «РБ Лейпциг»: во сколько начнётся матч Бундеслиги, где смотреть трансляцию

Сегодня, 20 декабря, состоится матч 15-го тура немецкой Бундеслиги, в котором встретятся мюнхенская «Бавария» и «РБ Лейпциг». Команды будут играть на стадионе «Арена Мюнхен» (Германия). Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Даниэлем Зибертом (Берлин). Стартовый свисток прозвучит в 22:30 мск.

В прямом эфире игру покажет телеканал «Матч ТВ». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

После 14 сыгранных туров турнирную таблицу чемпионата Германии возглавляет мюнхенская «Бавария», имеющая в своём активе 33 очка. На втором месте идёт «Байер» с 29 очками. На третьей строчке расположился «Айнтрахт» с 27 очками. «РБ Лейпциг» набрал также 27 очков и занимает четвёртое место.