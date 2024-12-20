В «Марселе» прокомментировали слухи о возможном подписании контракта с Полем Погба

Спортивный директор французского «Марселя» Мехди Бенатиа прокомментировал слухи о возможном подписании контракта с полузащитником Полем Погба.

«Нужно быть осторожным с балансом, потому что у нас есть несколько очень хороших игроков в полузащите. Поль знает, какое уважение и привязанность я к нему испытываю. Он не просто топ-игрок, он настоящий лидер. В последние несколько сезонов он много страдал: у него были проблемы с физическим здоровьем и его тело часто давало сбои. А тут ещё и дисквалификация. Пабло (Лонгория) говорил о нём, он всё рассказал. Он ему очень нравится. Очевидно, что, когда вы видите его на рынке, вы хотите взглянуть на него. Сегодня, если говорить конкретно, может ли «Марсель» позволить себе вернуть такого игрока, как Погба, если он физически не готов и нам придётся ждать шесть месяцев?» — приводит слова Бенатии RMC Sport.

Ранее «Ювентус» объявил о расторжении трудового соглашения с Погба. Напомним, Поль был дисквалифицирован за приём запрещённого вещества на четыре года, однако Спортивный арбитражный суд (CAS) сократил срок дисквалификации до 18 месяцев. Тем не менее футболист сможет вернуться к тренировкам уже в январе.