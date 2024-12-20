Председатель судейского комитета Российского футбольного союза, член исполкома организации Павел Каманцев заявил, что судейский корпус испытывает хронический дефицит кадров.

«Проблема дефицита кадров в судействе хроническая. Она с нами не первый год, лёгких и очевидных решений я за пять лет в футболе не увидел. Посыл лиги (РПЛ выдвинула РФС предложения для улучшения судейства. — Прим. «Чемпионата») в том, что нужно больше высококачественных специалистов. Как с этим можно не согласиться? Мы разделяем эту позицию целиком и полностью, но ни одного конкретного предложения в презентации пока нет», — приводит слова Каманцева «РИА Новости Спорт».

По итогам 18 туров Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона первое место в турнирной таблице занимает «Краснодар». Чёрно-зелёные набрали 39 очков — столько же у «Зенита». Тройку лидеров замыкает московский «Спартак» (37 очков). «Динамо» после 18 туров РПЛ занимает четвёртое место с 35 очками. На пятой строчке располагается «Локомотив», у которого аналогичное количество очков. Замыкают таблицу «Оренбург» и «Ахмат».