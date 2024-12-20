Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Каманцев заявил, что судейский корпус испытывает хронический дефицит кадров

Каманцев заявил, что судейский корпус испытывает хронический дефицит кадров
Аудио-версия:
Комментарии

Председатель судейского комитета Российского футбольного союза, член исполкома организации Павел Каманцев заявил, что судейский корпус испытывает хронический дефицит кадров.

«Проблема дефицита кадров в судействе хроническая. Она с нами не первый год, лёгких и очевидных решений я за пять лет в футболе не увидел. Посыл лиги (РПЛ выдвинула РФС предложения для улучшения судейства. — Прим. «Чемпионата») в том, что нужно больше высококачественных специалистов. Как с этим можно не согласиться? Мы разделяем эту позицию целиком и полностью, но ни одного конкретного предложения в презентации пока нет», — приводит слова Каманцева «РИА Новости Спорт».

По итогам 18 туров Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона первое место в турнирной таблице занимает «Краснодар». Чёрно-зелёные набрали 39 очков — столько же у «Зенита». Тройку лидеров замыкает московский «Спартак» (37 очков). «Динамо» после 18 туров РПЛ занимает четвёртое место с 35 очками. На пятой строчке располагается «Локомотив», у которого аналогичное количество очков. Замыкают таблицу «Оренбург» и «Ахмат».

Материалы по теме
Эксклюзив
«Не одни мы от этого страдаем». Гендиректор «Акрона» — о судействе в РПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android