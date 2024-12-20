Экс-президент «Оренбурга» Еремякин: Федорищев не мог выступать без совета кого-то сверху

Бывший президент «Оренбурга» Василий Еремякин высказался по поводу коррупционного скандала, начало которому положил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев. 26 ноября чиновник сообщил, что ему стало известно о долге «Крыльев Советов» в 36 млн рублей «преступникам, которые занимаются коррупцией в судейском корпусе российского футбола». Позднее он заявил, что передал указанные факты в правоохранительные органы.

– Вас удивили высказывания губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева?

– А они кого-то удивили?

– Такое до него не произносили представители власти.

– Думаю, Федорищев всё делает осознанно. Он губернатор большой области, не мог выступать так публично без юридической консультации, без совета кого-то сверху. Если он идёт на это, если у него действительно есть факты, я склоняю перед ним голову, — сказал Еремякин.

Отметим, что «Крылья Советов» занимают 10-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда Игоря Осинькина набрала 18 очков за 18 матчей. На первой строчке располагается «Краснодар», у которого 39 очков.