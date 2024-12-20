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Роман Шаронов: у «Спартака» сейчас самая организованная атака в РПЛ

Роман Шаронов: у «Спартака» сейчас самая организованная атака в РПЛ
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Бывший главный тренер «Рубина» Роман Шаронов оценил атакующую линию московского «Спартака», назвав её самой организованной в РПЛ.

«Сложно говорить, так как не вижу тренировочный процесс Станковича. Но я сразу отметил, что команда неплохо атакует. Было видно, что тренер ставит позиционную атаку. Это и дало определённый результат в конце. В моём представлении у «Спартака» сейчас самая организованная атака в РПЛ. Она основана на хорошем расположении игроков, вне зависимости от того, по какой схеме играют. Дальше уже идёт мастерство игроков. В обороне они не настолько хороши. Но, думаю, Станкович тоже это видит. У них будут зимние сборы, большой перерыв. Посмотрим, как команда отреагирует», — сказал Шаронов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

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